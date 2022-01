Joe Biden: “stupido figlio di puttana” rivolgendosi a un giornalista di Fox News

Lunedì il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, nel corso di un evento sull’economia, ha insultato un giornalista di Fox News che gli aveva rivolto una domanda, chiamandolo “stupido figlio di puttana” , credendo forse che il suo microfono fosse spento.

Il giornalista, Peter Doocy, noto per rivolgere spesso a Biden domande improvvise, per cercare di coglierlo alla sprovvista, arrivato al termine di un evento sull’economia americana alla Casa Bianca, mentre i colleghi si preparavano ad uscire al termine della conferenza stampa, ha chiesto: “Risponderebbe a una domanda sull’inflazione?

Pensa che l’inflazione sia uno svantaggio politico in vista delle elezioni di midterm?”.

Biden, mantenendo un sorriso di circostanza, ha risposto a mezza voce mentre Doocy già stava lasciando la sala, dicendo in tono sarcastico: “Una grande risorsa, più inflazione… che stupido figlio di puttana”.

Doocy ha detto che un’ora dopo lo scambio Biden l’ha chiamato per chiedergli scusa, dicendo: “Non c’è niente di personale”.

At the end of a Biden photo op, when reporters shouted Q's hoping he'd respond, Fox's Peter Doocy asked, "Do you think inflation is a political liability in the midterms?" Biden deadpanned: "It's a great asset—more inflation. What a stupid son of a bitch." pic.twitter.com/Tt4ZVz5Ynj

— Brian Stelter (@brianstelter) January 24, 2022