In fila per il vaccino ma vendevano i biglietti della partita

La giornalista di ‘Deportes en La 7 TV’, il notiziario sportivo del canale della regione spagnola di Murcia, non poteva credere alle proprie orecchie per la risposta datale da una anziana donna che era in coda assieme a tantissimi altri tifosi del Cartagena per comprare i biglietti per il match di sedicesimi di Copa del Rey tra i padroni di casa e il Valencia.

La donna intervistata per raccogliere testimonianze sul tempo trascorso in fila per assicurarsi i biglietti quando la giornalista ha scoperto l’equivoco: l’anziana era in coda, dopo averla vista così lunga, pensando di sottoporsi alla vaccinazione anti Covid.

La donna decisa a vaccinarsi e si era preparata a sottoporsi a una delle lunghe file che aveva già visto in televisione, per questo quando ha visto tutta quella gente in coda non ha avuto dubbi, non poteva che essere per il vaccino contro il Covid.