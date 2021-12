In India c’è un’altra statua di Cristiano Ronaldo

Nello stato indiano di Goa, è stata presentata una statua che raffigura Cristiano Ronaldo.

Lo riferisce la BBC, Goa è uno stato in cui il calcio è molto seguito, è un’ex colonia portoghese e c’è chi avrebbe preferito mostrasse uno sportivo del posto o quantomeno non portoghese.

Nel 2017 la presentazione di una statua di Cristiano Ronaldo a Madeira, aveva sollevato diversde polemiche, perchè in molti ritenevano che la statua era brutta e poco somigliante al calciatore.

For the love of football and at the request of our youth we put up Cristiano Ronaldo's statue in the park to inspire our youngsters to take football to greater heights. It was an honour to inaugurate the beautification of open space, landscaping, garden with foundation & walkway. pic.twitter.com/VU5uvlSlMT

— Michael Lobo (@MichaelLobo76) December 28, 2021