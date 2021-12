Le cinque notizie più curiose dell’anno secondo il Guardian

Le 5 notizie più curiose del 2021

1. Shakira derubata della borsa da un cinghiale



A Barcellona, un cinghiale ha “derubato” Shakira.

È successo a fine settembre, quando l’artista aveva raccontato sul suo profilo Instagram di essere stata vittima di un attacco da parte di due animali mentre passeggiava in un parco della città spagnola con il figlio di otto anni.

2. La fake news No-Vax diffuse da Nicky Minaj

Lo scorso settembre, Nicky Minaj, celebre rapper trinidadiana, aveva dichiarato di essere fortemente contraria al vaccino.

«Mio cugino, a Trinidad, non si vaccinerà perché un suo amico lo ha fatto ed è diventato impotente», aveva scritto su Twitter la cantante.

«I suoi testicoli si sono gonfiati.

Si sarebbe dovuto sposare tra poco e, invece, la ragazza lo ha lasciato.

Riflettete bene, fate scelte consapevoli e non lasciatevi bullizzare».

3. Il dentista di Biella e il vaccino col braccio di silicone

Fra le notizie più curiose del 2021 c ‘è anche il caso di Biella del dentista no-vax che si era recato all’hub vaccinale con un braccio in silicone sperando di ottenere il Green pass senza farsi somministrare il farmaco.

4. I cammelli con il Botox esclusi dalla sfilata in Arabia Saudita

In Arabia Saudita si tiene ogni anno un popolare concorso di bellezza per decretare il cammello più affascinante.

Nell’ultima edizione, i, la direzione ha squalificato 43 concorrenti dopo aver scoperto iniezioni di botox, ormoni e filler in alcuni esemplari.

Gli organizzatori hanno certificato 147 manomissioni differenti e hanno inferto ai colpevoli una multa di 27 mila dollari.

Giunta alla sesta edizione, la kermesse King Abdulaziz Camel Festival dura 40 giorni e si tiene non lontano dalla capitale dell’Arabia Saudita, Riad.

Gli allevatori si affrontano con i loro cammelli per vincere un premio in denaro che ammonta a una cifra che supera i 66 milioni di euro.

5. L’amore del vescovo spagnolo per l’autrice di libri erotici

Ultima, una notizia dalla Spagna: Xavier Novell, 52enne vescovo di Solsona, nella Catalogna, si era dimesso dal suo incarico per essersi innamorato di una donna, Silvia Caballol, psicologa 38enne divorziata e autrice di romanzi erotici di stampo satanista.

Fra le sue opere ci sono infatti L’inferno della lussuria e la trilogia

Amnesia che offrono al lettore uno spaccato del sadismo nella follia d’amore, con tanto di lotta fra Dio e Satana. «Mi sono innamorato e voglio fare le cose nel modo giusto», ha dichiarato Novell alla stampa spagnola, annunciando inoltre di essere all’ all’opera per trovare un impiego come agronomo.