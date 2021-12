La Giostra del Saracino vince bando regionale. L’ offerta dei ceri posticipata al 15 gennaio. Lazzeri confermato coordinatore di regia

By Ufficio Stampa

Si chiude con un importante riconoscimento il 2021 della Giostra del Saracino.

Il Comune di Arezzo ha partecipato attraverso l’Ufficio Politiche Culturali e Turistiche – Giostra del Saracino al bando della Regione Toscana “Sostegno alle manifestazioni di rievocazione” ottenendo il punteggio più alto e il contributo massimo di 10mila euro.

Tra i vari aspetti sottolineati nella relazione presentata dal Comune di Arezzo e per la quale la Giostra del Saracino è stata riconosciuta particolarmente meritevole spiccano il protocollo veterinario per la tutela e il benessere del cavallo, l’allestimento di Piazza Grande, il dispositivo per la sicurezza durante lo svolgimento della manifestazione con particolare riferimento alle misure anti Covid e le attività di comunicazione mirate alla promozione del territorio attraverso la Giostra del Saracino.

“Un ottimo risultato e un motivo d’orgoglio per il Comune di Arezzo – commenta Paolo Bertini, consigliere comunale delegato alla Giostra del Saracino – che conclude nel migliore dei modi l’anno dedicato ai 90 anni della Giostra che ha visto l’organizzazione di numerose iniziative e che ha permesso, soprattutto, di vincere la sfida più importante, quella dell’organizzazione della Giostra del Saracino rappresentando un esempio nel panorama delle rievocazioni storiche.

Un risultato reso possibile dall’impegno e dalla dedizione dell’Ufficio Politiche Culturali e Turistiche – Giostra del Saracino e di tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi che ci eravamo prefissati per l’anno che si sta per concludere”.

Allo stesso bando hanno partecipato gli Sbandieratori di Arezzo e il Gruppo Musici della Giostra del Saracino ottenendo rispettivamente un contributo pari a 7.631,45 euro e 4.987,50 euro

E se l’Anno Giostresco 2021 è andato in archivio è già tempo di pensare al futuro. Nella seduta di martedì 21 dicembre la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il Calendario Giostresco 2022 che fissa per sabato 18 giugno la Giostra di San Donato e domenica 4 settembre la Giostra della Madonna del Conforto.

L’Anno Giostresco 2022 si aprirà il 15 gennaio con l’Offerta del Cero al Beato Gregorio.

La cerimonia, tradizionalmente in programma il secondo sabato di gennaio e che si sarebbe dovuta tenere sabato 8, si svolgerà eccezionalmente la settimana successiva vista la concomitanza con la Città del Natale su cui calerà il sipario il 9 gennaio.

Nella stessa seduta la Giunta Comunale ha provveduto alla nomina del coordinatore di regia per l’anno 2022, ruolo per il quale è stato riconfermato Enrico Lazzeri “al fine di dare continuità all’iniziativa e alle attività intraprese volte a valorizzare le tradizioni, i rituali e le consuetudini della Giostra del Saracino”, recita la delibera.