La lite tra due sindaci brasiliani sul parco acquatico finisce a pugni sul ring (video)

By Redazione

In Brasile, due politici hanno risolto una disputa con i pugni, in tre round che è diventata virale.

L’incontro ha visto Simão Peixoto, un sindaco di 39 anni, contro l’ex consigliere Erineu Alves Da Silva, di 45 anni.

I due avevano litigato per il progetto di un parco acquatico accusandosi a vicenda sulla stampa locale e sui social media per mesi, e hanno deciso che il modo migliore per sistemare la loro disputa alla vecchia maniera.

A settembre, Silva ha sfidato il sindaco a una scazzottata, definendolo un “truffatore” e accusandolo di non aver preservato un parco acquatico su un fiume che passa a Borba, dove Peixoto è sindaco.

Peixoto alla fine ha accettato di combattere, a patto che l’incontro si fosse svolto correttamente all’interno di un ring .

Il video mostra il sindaco che debutta con una ballata pop brasiliana chiamata “Um Novo Vencedor” – A New Winner.

Peixoto si avvicina quindi a Silva e gli passa un dito sul collo, in un gesto che significa la decapitazione del suo rivale.

Gli uomini si sono poi presi a calci e pugni l’uno contro l’altro fino alla fine del primo round, dove già apparivano stanchi e sfiniti.

Per il resto dei due round, i loro calci e pugni sono stati sguaiati e rigidi.

Al termine il sindaco Peixoto è stato dichiarato vincitore, ma non è ancora chiaro come finirà la battaglia per il parco acquatico.