Rimosso da Facebook il network “V_V”: i molestatori no vax

Molestavano in massa i loro bersagli sui social media, solitamente medici, politici e giornalisti, lasciando migliaia di commenti e costringendoli a cancellare i post.

Post affiancati da svastiche definendo coloro presi di mira, sostenitori dei nazisti, per aver promosso i vaccini anti-Covid e descrivendo la vaccinazione obbligatoria come dittatura sanitaria.

Una vera e propria azione di “brigading”, che ha portato Facebook a rimuovere in Italia il network No Vax chiamato “V_V”, composto da migliaia di account.

Le persone dietro questa attività hanno fatto affidamento su una combinazione di account autentici, duplicati e falsi per commentare in massa i post di pagine, realtà editoriali, medici, politici e giornalisti.

La rete rimossa in Italia, faceva attività di squadrismo, coordinandosi per commentare in massa, postare massa per molestare o mettere a tacere altre persone .