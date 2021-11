Il noleggio a lungo termine: un’opzione sempre più in crescita

Nel momento in cui si desidera cambiare la propria automobile, ci si interroga su quale vettura prediligere e come indirizzare al meglio la propria scelta, per poi non pentirsi successivamente della scelta effettuata. Acquistare una vettura di proprietà presuppone l’investimento di una certa somma di denaro di cui i fruitori non sempre possiedono, mentre una soluzione alternativa come il noleggio rappresenta spesso la scelta preferita dagli utenti.

Inizialmente, il noleggio veniva scelto dalle grandi aziende, in quanto possedendo partita IVA, potevano trarne anche benefici fiscali. Attualmente però, il numero di privati che sceglie tale tipologia di servizio, è in netto aumento, dato i tanti aspetti convenienti derivanti. Molte aziende di noleggio, offrono anche la possibilità di noleggio appunto, di veicoli elettrici; senza la necessità di doversi recare personalmente in concessionaria.

Uno degli aspetti fondamentali e che conducono le persone a scegliere per il noleggio auto a lungo termine per privati, è che si dispone in modalità istantanea alla vettura. Nell’attesa che l’automobile scelta, venga consegnata, ovviamente se non disponibile, è possibile fornire una richiesta mediante un apposito modulo, di una vettura in preassegnazione. Nel momento in cui non si volessero attendere i tempi legati all’ordine della vettura scelta, è possibile scegliere per una vettura in pronta consegna.

Il noleggio a lungo termine, non consente al fruitore di diventare proprietario della vettura, ma questo racchiude un aspetto molto importante, ovvero sia quello legato al non dover ricevere alcun deprezzamento del veicolo al momento della vendita, non essendo di proprietà del consumatore, senza dimenticare il grosso vantaggio di cambiare la vettura con una certa cadenza, avendo a disposizione dunque, di una vettura sempre nuova ed all’avanguardia, dotata di tutti i comfort che si desiderano avere.

Colui che decide di noleggiare una vettura è responsabile pienamente dell’automobile che gli viene data in consegna; dunque ricadono su di lui la responsabilità, ma non della vettura in senso stretto, bensì dell’uso che ne fa. Proprio in virtù di quanto appena affermato, il consumatore dovrà sorreggere le spese di riparazione dell’automobile, se il danno cagionato dipende da un uso improprio alla guida; in caso contrario, tutte le riparazioni utili ad assicurare il regolare funzionamento della vettura, sono a carico del noleggiatore. Per quanto concerne il noleggio di automobili, Rent4you spesso propone una formula senza anticipo, per incentivare il cliente, così da essere propositive nei confronti di coloro desiderano noleggiare una vettura.