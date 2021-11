Cardigan: gli abbinamenti più originali e trendy dell’inverno 2021/2022

Il cardigan, capospalla che è tornato di moda dopo il successo di fine anni ’90, può essere protagonista di diversi abbinamenti. Quali sono quelli da prendere in considerazione se si ha intenzione di essere originali e trendy durante l’inverno che stiamo per accogliere?

Le idee sono davvero tante! Lo si può scegliere aderente e associarlo a un paio di jeans, oppure a una minigonna.

Guardando alle proposte dei brand relativamente ai cardigan e a come indossarli, non si possono non chiamare in causa le suggestioni di Twinset, azienda italiana nota da sempre per l’altissima qualità dei suoi capi.

Le tendenze della collezione di stagione sono molto chiare e vedono in primo piano i maxi cardigan con diverse caratteristiche. Si va da quelli con le scritte, ideali per un look urban chic, fino a quelli a tinta unita a costine, che possono essere abbinati al long dress, altro capo super trendy quest’anno.

Capospalla che, cosa che non tutti sanno, è stato un punto di riferimento fondamentale per le lotte femministe negli anni ’40, il cardigan può essere sfoggiato anche in versione cropped, ottima alternativa per valorizzare le forme. In questo caso, per rendere il look ancora più grintoso si può indossare una gonna di pelle anche lunga.

Quando si parla delle dritte per rendere speciale il cardigan con abbinamenti azzeccati, non si può non fare cenno alle calzature. Nei casi in cui si abbini al capospalla a cui stiamo dedicando queste righe una gonna – a prescindere dalla lunghezza – l’optimum prevede il fatto di tirare fuori dall’armadio gli stivali, meglio se fino al ginocchio e in pelle.

Se si punta a rendere il cardigan centro nevralgico di un look elegante, un suggerimento utile da seguire prevede il fatto di indossarlo con dei pantaloni a fantasia scozzese (l’abbinamento in questione, negli ultimi mesi, è diventato a dir poco trendy soprattutto grazie alle star di Instagram).

Fino ad ora, non abbiamo parlato di un dettaglio essenziale da chiamare in causa quando ci si chiede come indossare il cardigan. Di cosa si tratta? Della borsa! Soprattutto quando si parla di cardigan aderenti, è il caso di orientarsi verso borse piccole, meglio se con una cromia intonata al cardigan o a qualche dettaglio del pantalone.

Tornando al tema calzature, facciamo presente che, oltre agli stivali, è il caso di prendere in considerazione anche le sneakers, scarpe fino a poco tempo fa utilizzate solo in ambito sportivo e oggi perfette anche per look caratterizzati da un mood elegante.