Al Piccadilly Circus di Londra la campagna pubblicitaria in 3D del nuovo dramma fantasy, The Wheel of Time

By Redazione

Campagne pubblicitarie simili con gli annunci 3D sono in corso a Parigi, New York, Madrid e Tokyo.

Al Piccadilly Circus di Londra una mano gigante che si “tende” da uno schermo pubblicitario per promuovere un nuovo dramma fantasy, The Wheel of Time.

La mano appartiene alla star dello show Rosamund Pike e sembra uscire dal cartellone digitale, seguita da un mostro incappucciato e da un serpente 3D.

Greg Coleman, responsabile globale del marketing in franchising di Amazon Prime Video, ha dichiarato ad Adweek:

«I nostri personaggi sono così commoventi e riconoscibili che volevamo portarli fisicamente nel nostro mondo.

Non pensavamo che le opzioni di marketing tradizionali potessero offrire un’esperienza sensoriale sufficiente, quindi abbiamo cercato opzioni più tattili come: esperienze interattive, trailer a 360° e cartelloni pubblicitari anamorfici, che trasportano il nostro pubblico nel mondo dello spettacolo».