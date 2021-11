Confonde una compressa di ibuprofene con un AirPod e lo ingerisce

Carli Bellmer, una estetista e presentatrice di podcast di 27 anni, che vive a Boston, spiega quanto accadutole con un video su TikTok.

Il 5 novembre scorso racconta l’accaduto in un video poi rimosso per delle violanzioni delle linee guida della community:

«Ero nel mio letto e avevo una pasticca da 800 mg di ibuprofene in una mano e il mio auricolare sinistro nell’altra.

Ho preso la bottiglia d’acqua e ho mandato giù.

Subito dopo ho capito che non era ibuprofene, Ho provato a rigettarlo ma niente da fare, sto impazzendo».

L’auricolare è stato espulso: «Non me ne sono accorta, ma ho fatto una radiografia e non c’è più.

Non sono la prima e non sarò l’ultima.

Adesso ci rido su, ma in quel momento è stato davvero spaventoso».