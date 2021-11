Black Friday, anche Aliexpress volano di sconti e le promozioni

Ormai il famoso venerdì nero è una tradizione consolidata in tutto il mondo. Un’usanza nata negli Stati Uniti che, però, ha preso piede in ogni angolo del globo tanto che quasi tutti i brand e i più famosi marketplace organizzano una vera e propria maratona di sconti.

Tra gli eventi più attesi c’è il Black Friday Aliexpress. Questo marketplace è considerato l’Amazon dell’Asia e sono tantissimi i prodotti venduti e spediti in ogni parte del mondo, Italia inclusa.

Ancora non si conoscono nel dettaglio tutte le offerte del Black Friday Aliexpress, ma possiamo comunque rimanere sempre aggiornati. Come? Semplice: in rete ci sono diversi strumenti per tenere sotto controllo tutto ciò che riguarda il venerdì nero che è ormai alle porte.

Tra canali Telegram, gruppi Facebook e pagine dedicate, ricordiamo anche l’esistenza dei coupon Aliexpress, che sono degli speciali codici che vi permettono di risparmiare facendo acquisti. In questo modo sarà possibile non perdersi neppure un’offerta e fare tantissimi affari.

Aliexpress per il suo Black Friday propone sempre una serie di sconti vantaggiosi che sommati ai bassi prezzi iniziali rendono gli acquisti ancora più convenienti. Di solito il portale ci ha abituato a percentuali di sconto tra il 5 e il 30% ed è molto probabile che anche quest’anno verranno proposte delle offerte molto interessanti.

Molto spesso i prodotti su Aliexpress non costano più di 10 euro ed è per questo che tanti apprezzano lo shopping su questo marketplace.

Sono sempre validi, però, alcuni semplici consigli. Una piccola guida agli acquisti su Aliexpress può tornare utile.

In primo luogo è bene tenere a mente che quando si comprano degli abiti, sia da uomo che da donna, si devono calcolare almeno due taglie in più. Per capire qual è la taglia più indicata è anche utile leggere i commenti di chi ha già acquistato, così da farsi un’idea ben chiara di ciò che si va ad acquistare.

Un altro consiglio è quello di comprare solo da rivenditori con un buon feedback, magari maggiore di 95%. Questo significa che i rivenditori prescelti hanno soddisfatto le aspettative di moltissimi acquirenti ed è una garanzia da non sottovalutare. Soprattutto quando si compra dall’estero evitare brutte esperienze è fondamentale.

Con questi piccoli segreti e i prezzi che si troveranno durante il Black Friday di Aliexpress sarà impossibile non trovare esattamente ciò che si sta cercando. Un po’ di shopping, del resto, è sempre una buona idea.