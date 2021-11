Sophia Urista, cantante della band Brass Against ha fatto la pipì sulla faccia di un fan durante il concerto

E’ accaduto lo scorso 11 novembre, Sophia Urista, cantante della band Brass Against, durante il concerto al Festival Welcome to Rockville a Daytona Beach, in Florida, ha fatto la pipì sulla faccia di un fan che si è reso disponibile a salire sul palco e stendersi a terra.

La cantante americana si è lasciata trasportare dal momento, ha giustificato la band che ha commentato l’accaduto con un tweet, rivolgendo le scuse ai tanti spettatori presenti.

ROCKVILLE – ⚠️ ⚠️ ⚠️ Lead Singer Sophia Urista of ‘Brass Against’ pisses on fan during performance. pic.twitter.com/hdeBDBOct2 — ShatteredWorldMedia 🌐 (@MediaShattered) November 14, 2021

La band Brass Against con un tweet si è ripromessa che gesti del genere non capiteranno più.

Ci siamo divertiti molto ieri sera a Welcome to Rockville. Sophia si è lasciata trasportare. Non è qualcosa che ci aspettavamo, e non è qualcosa che vedrete di nuovo ai nostri spettacoli.