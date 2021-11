Sedicenne americana rapita si salva grazie al segnale richiesta di aiuto

Una ragazzina di 16 anni rapita martedì scorso dalla sua casa di Ashville nella Carolina del Nord, Navaeh Lance, che viaggiava nella vettura del suo rapitore, su un’autostrada del Kentucky, ha continuato a fare al finestrino il segnale che indica «sono in pericolo, ho bisogno di aiuto» imparato su TikTok.

Il segnale è stato inventato dalla Canadian Women’s Foundation, per aiutare le donne a chiedere soccorso senza parlare o scrivere messaggi.

Un automobilista che seguiva la Toyota con la giovane a bordo ha capito il segnale e ha chiamato il 911, il numero delle emergenze negli Usa.

Il soccorritore ha seguito a distanza l’auto del rapitore, dando continui aggiornamenti alla polizia, che è riuscita a intercettare la vettura fingendo una fermata di routine.

La ragazzina ha poi detto di aver imparato il segnale di soccorso su TikTok, ed hadetto di essere spontaneamente entrata nella macchina di Brick, ma di essersi poi spaventata quando ha capito che non si trattava di un semplice passaggio.

Intimorita, la ragazza ha seguito l’uomo che l’ha portata con sé attraverso vari Stati per arrivare in Ohio e poi tornare verso il Sud.

Se non fosse stato per la conoscenza del segnale, la sedicennesi sarebbe trovata in una brutta situazione .

La polizia ha trovato nel cellulare dell’uomo immagini di pornografia minorile.

Il gesto salvavita è stato lanciato dalla fondazione delle donne canadesi sia su TikTok, che YouTube, Facebook e Twitter.

Nei primi mesi della pandemia, quando molte donne bloccate in casa erano esposte al pericolo di aggressioni e botte, in Spagna si adottò il codice mascarilla19.

All’inizio pensato per le farmacie, chi si avvicinava al banco per chiedere una mascarilla19, una marca che non esiste, stava chiedendo aiuto, è poi diventato un messaggio per tutti: Masque19, la versione adottata in Belgio e in Francia.

In Italia la campagna mascherina 1522 (il numero nazionale antiviolenza e antistalking della presidenza del Consiglio dei Ministri) venne lanciata durante i primi mesi della pandemia dopo la firma di un protocollo d’intesa tra il dipartimento per le Pari Opportunità e la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani con Federfarma e Assofarm.

«Se sei vittima di violenza, in farmacia chiedi la mascherina 1522.

È un codice per far sapere che hai bisogno di aiuto», i manifesti diffusi dai farmacisti.

A Oristano, una ragazza è entrata in farmacia con un’amica.

«Vorrei una mascherina 1522», la titolare ha capito al volo il messaggio, ha invitato le due ad accomodarsi nel retro e lì ha ascoltato il racconto della 17enne.

Un amico di famiglia, un sessantenne a cui la ragazzina era affidata, abusava di lei da quando aveva 12 anni. L’allarme ha fatto scattare le indagini, l’uomo è stato arrestato.

Non solo mascherine, in Francia un punto nero disegnato sul palmo della mano equivale a una richiesta di aiuto. Negli Usa e in Gran Bretagna si cerca di proteggere le donne nei bar con la campagna Ask for Angela, chiedi di Angela.

Una donna in pericolo si avvicina al bancone e pronuncia quella frase, il barista capisce che sta rischiando e chiama la polizia.

Solo nei locali statunitensi se si ordina un angel shot si sta dicendo al cameriere: la persona che ho accanto, mi molesta, per cortesia accompagnami alla mia macchina.

E se l’angel shot è richiesto con il ghiaccio, vuol dire: chiama subito un taxi.