Incendio in un appartamento, due donne intossicate

Alle ore 9,50 in località Manciano 167 nel Comune di Castiglion Fiorentino è scoppiato un incendio in un appartamento.

Al momento risultano due pazienti intossicati da fumo.

Sul posto automedica de Ospedale La Fratta, due ambulanze BLSD e VVF.

Una paziente, donna di 74 anni, è stata trasportata in codice rosso in ambulanza all’Ospedale di Careggi a Firenze, per successivo trattamento in camera iperbarica, una seconda paziente è attualmente in sosta tecnica all’Ospedale de La Fratta, per valutazione.

In aggiornamento