Il letame di mucca usato per trasformare l’acqua di mare in acqua dolce

By Redazione

Gli scienziati della Northeastern University hanno sviluppato un processo che trasforma le feci bovine fresche in un filtro che purifica l’acqua altrimenti imbevibile, un modo ecologico per combattere le crisi idriche in tutto il pianeta.

Questo letame viene quindi lavorato per essere fatto saltare da un calore intenso a temperature fino a 1700 gradi centigradi.

Questo calore intenso cancella tutti i batteri presenti nel letame e viene scomposto in una polvere di carbonio che è stata trasformata in una schiuma.

La schiuma galleggia sulla superficie dell’acqua di mare e quando la luce solare colpisce l’area, l’acqua sotto il materiale nero si trasforma in vapore e la attraversa come liquido potabile.

Secondo l’ UNICEF, ci sono circa 1,42 miliardi di persone che vivono in aree colpite dalla scarsità d’acqua e solo il 3% dell’acqua sulla Terra è potabile, molti scienziati stanno studiando ininterrottamente su come trasformare l’acqua dell’oceano in acqua dolce.