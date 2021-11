Trump gesticola il “tomahawk chop”, gesto considerato offensivo dai nativi americani

Durante la gara-4 delle World Series di baseball (le finali del campionato) tra gli Atlanta Braves e gli Houston Astros che si è giocata ad Atlanta (Georgia), erao presenti Trump e la moglie, entrambi si sono uniti ai tifosi degli Atlanta Braves nel cosiddetto “tomahawk chop”, una mossa fattacon il braccio che imita il movimento con cui molte popolazioni di nativi americani usavano il tomahawk, l’ascia da battaglia.

Il “tomahawk chop” viene fatto spesso dai tifosi degli Atlanta Braves per incoraggiare la propria squadra: “Atlanta Braves” è un nome che deriva infatti dall’espressione con cui i coloni chiamavano i guerrieri nativi americani, anche il logo della squadra è un tomahawk.

Il gmovimento del braccio è però considerato razzista dalle comunità di nativi americani che a più riprese hanno chiesto allalega di baseball americano, di vietarlo.

Appears that the @Braves “Tomahawk Chop” just received a Complete and Total Endorsement from President Donald J. Trump. pic.twitter.com/NDlijmJqyr

President Donald Trump does the Tomahawk Chop while at the World Series in Atlanta. pic.twitter.com/CNmZcLYO8x

— David Hookstead (@dhookstead) October 31, 2021