Arezzo, 6 e 7 Novembre : 1ª Mostra del Disco 33/45/Mix e CD usato e da collezione

orario 10-19

Ingresso 3,00 Euro con Green Pass e mascherina obbligatoria.

Sabato 6 e Domenica 7 Novembre giungeranno all’Hotel Minerva di Arezzo da tutta Italia espositori, con più di 100 metri lineari di esposizione, con le loro chicche in vinile: dalle rarità ai dischi per tutte le tasche.

Un’ occasione da non farsi scappare per tutti gli appassionati del vinile, ma non solo, cd e mix.

La Mostra del Disco di Arezzo è organizzata dall’Associazione culturale Ganzo! Eventi Culturali.

Per questa edizione nasce anche una collaborazione con ArezzoWave e ItaliaWave di Mauro Valenti: i primi 8 che entreranno alla Mostra sia il sabato che la domenica riceveranno in regalo le magliette ufficiali di ArezzoWave e ItaliaWave.

All’ingresso della manifestazione si potranno trovare anche cd, magliette e altri oggetti inediti di ArezzoWave

Inoltre saranno proiettati durante la manifestazione gli showreel del festival.

Arezzo Wave è un festival italiano incentrato principalmente sulla musica rock, che si tiene ad Arezzo annualmente a luglio dal 1987

Nato come trampolino di lancio di giovani gruppi rock italiani, è arrivato a durare fino a 6 giorni, aumentando il numero di palchi nella città, e ha ospitato un numero sempre crescente di attività culturali extramusicali. Dal 2007 e fino al 2011 il festival ha cambiato nome in Italia Wave, diventando itinerante in varie città italiane. Nel 2012 è tornato ad Arezzo e ha ripreso il nome originale.

Collezionisti ma anche solo appassionati dell’ascolto della musica su vinile troveranno all’Hotel Minerva qualsiasi genere, dal rock alla classica, dal jazz al blues, dal punk alla new wave, dalla musica sperimentale alle canzoni d’autore italiane, dal prog inglese al reggae.

Ci ritroveremo a giocare col passato per guardare sempre al futuro attraverso il vinile, in tutte le sue declinazioni: rock, reggae, punk, jazz, blues, classica, italiana, folk e chi più ne ha più ne metta. Il pubblico della Costa Etrusca troverà rarità da collezione, dischi che insegue da anni, curiosità, occasioni da non perdere. Non mancheranno le sorprese rare: dal rap italiano degli anni ’90 ai nuovi Radiohead e Massive Attack, alle prime stampe dei Beatles e dei Rolling Stones, sino al prog italiano e agli immancabili Led Zeppelin e Pink Floyd.

I prossimi appuntamenti organizzati dall’associazione Ganzo! Eventi Culturali:



– Sabato 13 e Domenica 14 Novembre 2021

1° edizione Mostra del Disco di Livorno

presso Centro Commerciale Parco Levante

– Sabato 27 e Domenica 28 Dicembre 2021

2° edizione Empoli Vintage

al Palazzo delle Esposizioni di Empoli

– Domenica 19 Dicembre 2021

9° edizione Mostra del Disco di Lucca

al Foro Boario di Lucca