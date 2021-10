Per evitare la censura social apre “Vienna Laid Bare”

Due musei di Vienna sono stati banditi sui social media per opere osé, si sono rivolti a OnlyFans per i loro soggetti per adulti.

L’iniziativa si chiama “Vienna Laid Bare” ed è stata lanciata dall’ente del turismo di Vienna alla fine della scorsa settimana insieme all’account di OnlyFans.

Al momento chi si abbona può ricevere in omaggio una Vienna City Card o un biglietto per uno dei musei presenti nell’account.

Helena Hartlauer, portavoce dell’Ente per il turismo di Vienna, ha detto a Motherboard che l’iniziativa è stata lanciata dopo che gli account dei musei sono stati sospesi per via delle foto di opere d’arte di nudo.

A luglio, l’account TikTok del Museo Albertina di Vienna è stato bandito per aver pubblicato fotografie dell’artista giapponese Nobuyoshi Araki raffiguranti seni oscurati.