“Motomundi” al via: dal 14 al 17 ottobre a Cavriglia, il festival su ambiente e clima

Si alza il sipario sulla seconda edizione del festival internazionale su clima e ambiente “Motumundi” (www.motumundi.it).

Salute del Pianeta, BluEconomy, spazi urbani, cooperazione allo sviluppo green, energia, finanza, ecodiplomazia, economia circolare nel settore moda e turismo sostenibile sono alcuni degli argomenti che saranno trattati a Cavriglia dal 14 al 17 ottobre 2021.

Sensibilizzare la comunità nazionale e internazionale sulla necessità di un cambiamento culturale per tutelare l’ambiente è l’obiettivo del festival che si sviluppa attraverso dibattiti, conferenze, workshop e laboratori nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione del contagio da Covid-19, nonché di quelle inerenti il rischio di diffusione.

Gli appuntamenti sono sia in forma partecipata aperta al pubblico sia in forma remota tramite piattaforme on-line.

L’evento, ideato, promosso e organizzato dalla Vitale Onlus (www.vitaleonlus.it) in partnership con il Comune di Cavriglia e la Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, gode del sostegno di Enel e sarà, altresì, palcoscenico per dibattere dei cambiamenti climatici, nonché dei 17 UN sustainable development goals delle Nazioni Unite.

All’edizione 2021 di Motumundi è annunciata la presenza, tra gli altri, dell’ambasciatore Giorgio Marrapodi, direttore generale della Cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale, dell’ambasciatore Stefano Pontecorvo, Alto rappresentante della Nato in Afghanistan, della giornalista del Tg1 Rai Tiziana Ferrario e ancora dello scienziato Cosimo Solidoro, di Angelo Riccaboni, delegato italiano alla Mission for Soil europea, già rettore dell’università di Siena, di Mounir Ghribi, delegato del Dialogo 5+5, di Roberto Cimino, vice presidente Cluster tecnologico Blue Italian Growth, di Francesca Romana Rinaldi, docente dell’università Bocconi e di Nicola Tagliafierro, responsabile sostenibilità globale Enel X.

A Cavriglia, ospiti della Vitale Onlus presieduta da Roberto Vitale, il quale è anche presidente e direttore artistico di Motumundi, sono annunciati la delegata d’Ambasciata Adriana Apollonio, Nicoletta Dentico, Society for International Development, Francesco Zambon, ex ricercatore Organizzazione mondiale della sanità con il suo ultimo libro “Il pesce piccolo. Una storia di virus e segreti”, il vice direttore dell’ANSA Stefano Polli, Nicola Casagli, presidente dell’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale, Helena Baafi Mensah, manager dell’università di Sunderland, Damir Murkovic, presidente delle Camere di commercio dell’Europa centro orientale.

Tiziana Ferrario presenterà il suo ultimo libro “La principessa afghana”, nonché la giornalista del Tg2 Rai Christiana Ruggeri con il suo ultimo libro “Green Girls.

Storie vere di ragazze dalla parte del Pianeta” che, al festival Motumundi, sarà uno strumento di lavoro per la sensibilizzazione dei giovani sulla necessità di rispettare l’ambiente.

L’evento vedrà anche la consegna del Premio Motumundi 2021.

Ingresso gratuito, green pass obbligatorio, per prenotazioni chiamare il numero 0559669733 dalle 8.00 alle 14.00 dal lunedì al sabato.