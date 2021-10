Allarme “donna” bloccata sulla scogliera, è un manichino del film

I vigili del fuoco chiamati su una spiaggia della California per condurre un salvataggio sulla scogliera sono arrivati ​​per scoprire che la persona segnalata aggrappata alle rocce era in realtà un manichino di un film girato nel posto alcuni giorni prima.

I vigili del fuoco della contea di Santa Barbara hanno detto che i testimoni a Hope Ranch Beach hanno chiamato il 911 per segnalare che una donna sembrava essere bloccata sul lato della scogliera senza un’attrezzatura da arrampicata adeguata.

Il dipartimento ha dichiarato che i testimoni hanno fatto la cosa giusta chiamando il 911.

“Meglio chiamare che no”, scrivono in un tweet.

At 3:49, SBC rec’d reports of a medical 30 feet down cliff above Hope Ranch Beach. Multi agency response with UTV’s, Drone, Engines and Truck. Ended up being a mannequin from movie shoot days earlier. Passerby’s on the beach noticed and called. Better to call than not! pic.twitter.com/4QAjapkq8U

— Daniel Bertucelli (@SBCFireInfo) October 4, 2021