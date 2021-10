In Cina impazzano le nonne ballerine

Le nonne ballerine sono gruppi di donne anziane che ballano all’unisono con la musica tradizionale cinese, sono una preziosa attività sociale, ma anche un fastidio per molti residenti, che spesso si lamentano dell’eccessivo inquinamento acustico da parte di gruppi che a volte cercano di “superarsi” a vicenda a un volume sconsiderato.

In Cina come racconta Vice, sta andando a gonfie vele la vendita di un dispositivo in grado di disattivare un altoparlante da una distanza tra i 50 e gli 80 metri, evitando spiacevoli faccia a faccia.

Nata nel 1960, la danza di piazza è una tradizione che affonda le sue radici nella Rivoluzione Culturale e continua a essere vista dal governo come «una soluzione efficace per migliorare la qualità della vita delle persone anziane e, automaticamente, ridurre le spese mediche e gli oneri finanziari», scrive il South China Morning Post.

Nel 2019, ad esempio, l’amministrazione di Tianjin ha introdotto una multa fino a 500 renminbi (circa 67 euro) per le nonnine incapaci di seguire le regole della convivenza civile.

In alcuni casi, però, la legge non ha aiutato a evitare la violenza.

A Shijiazhuang, i residenti le hanno colpite con pezzi di tofu, pittura e olio di motore.

Nel 2013, qualcuno nella città centrale di Wuhan ha scaricato feci su un gruppo di donne danzanti.

E nel 2016, un uomo nella città meridionale di Guilin, arrabbiato per il rumore, ha sparato all’altoparlante di un gruppo di ballerini con una pistola ad aria compressa e ha colpito accidentalmente una donna sulla coscia.