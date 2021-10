Whatsapp non funziona, sono down anche Instagram e Facebook, gli utenti si scatenano su twitter.

Poco dopo le 17.30 la galassia dei social network di Marck Zuckerberg ha subito un’improvvisa battuta d’arresto.

A giudicare dal sito downdetector.it i problemi sembrano diffusi in maniera omogenea su tutta Italia.

Il malfunzionamento – secondo downdetector – sono estese dall’Europa agli Stati Uniti.

In down WhtasApp web per utilizzare sul pc la piattaforma di messaggistica.

La notizia si è diffusa velocemente attraverso Twitter con numerosi utenti che hanno segnalato il disagio.

Gli hashtag #whatsappdown, #instagramdown e #facebookdown sono balzati immediatamente in cima alle ricerche.

