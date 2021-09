“Prendi i soldi e scappa”: Take the Money and Run, opere d’autore

Jen Haaning, artista danese, ha ricevuto in prestito 534.000 corone danesi (circa 72.000 euro) dal Kunsten Museum of Modern Art di Aalborg in Danimarca, per replicare due delle due opere più antiche: banconote incorniciate a rappresenare i redditi annuali di un austriaco e di un danese.

Ma, invece di svolgere il lavoro commissionato, l’artista ha spedito al museo due cornici vuote.

“Take the Money and Run,” by artist Jens Haaning (2021) pic.twitter.com/sC3UQojHRd — TLOV.J. (@VaJohn) September 27, 2021

«Il lavoro è che ho preso i loro soldi» ha spiegato l’artista al programma radiofonico P1 Morgen.

«Non è un furto, è una violazione del contratto e la violazione del contratto fa parte del lavoro».

Haaning ha anche ribattezzato l’opera d’arte, trasformando il suo gesto in una dichiarazione sulla compensazione artistica.

Take the Money and Run rimane parte della mostra Work It Out, che durerà fino a gennaio. Il museo ha dichiarato che si aspetta che Haaning rispetti i termini del contratto e restituisca i soldi al termine dello spettacolo.

Al momento però, l’artista non ha alcuna intenzione di conformarsi.