Domenica 19 settembre una carovana di vespisti in sella per il “VespArezzo”

Una carovana di vespisti torna in sella per il “VespArezzo 2021”. Domenica 19 settembre è in programma il raduno nazionale organizzato dal Vespa Club Arezzo che, giunto alla ventesima edizione e patrocinato dai Comuni di Arezzo e di Castiglion Fibocchi, riunirà appassionati da tutta la penisola e dall’estero per una giornata all’insegna dell’aggregazione, della scoperta del territorio e della condivisione della comune passione per questo iconico mezzo.

Il “VespArezzo” torna dopo un anno di stop in una data inedita a causa della situazione sanitaria (tradizionalmente, infatti, era in calendario l’1 maggio) e andrà a proporre un’irrinunciabile occasione per tutti coloro che hanno una Vespa di ogni modello e di ogni epoca che andranno a dare vita ad un colorato serpentone che si snoderà tra alcune delle strade più suggestive di città e provincia.

Il ritrovo è fissato per le 8.00 al Prato di Arezzo per la consegna del kit del raduno e per la colazione, poi i partecipanti al “VespArezzo” accenderanno i motori per la sfilata tra le vie del centro storico e per un giro che attraverserà le campagne alle porte della città e che conoscerà una prima tappa a Ponte Buriano dove è prevista una sosta in cui verranno illustrate la storia e le caratteristiche storico-paesaggistiche del luogo.

Il percorso proseguirà poi fino a Castiglion Fibocchi con la visita al borgo e con un pranzo in versione street-food in collaborazione con Maninpasta, poi la giornata terminerà con le premiazioni e con la consegna della medaglia-ricordo ai soci del Vespa Club Italia.

Il raduno nazionale ha già registrato le preiscrizioni di decine di vespisti, tra cui una numerosa delegazione proveniente dal Belgio, e sarà anticipato alle 17.00 di sabato 18 settembre al Prato da una prima consegna dei kit e da una Vespacena rivolta a coloro che saranno già arrivati in città.

La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle misure anti-Covid (a partire dall’obbligo del Green Pass) .

«Il Vespa Club Arezzo torna a mettere in strada la colorata carovana del raduno nazionale – commenta il presidente Roberto Sestini. – Questo evento è diventato un punto di riferimento per centinaia di vespisti e, di conseguenza, abbiamo messo in campo ogni sforzo per poterlo nuovamente organizzare dopo un anno di stop, scegliendo di posticipare la data della ventesima edizione al 19 settembre.

Siamo dunque particolarmente felici di proporre un raduno dove la passione per la Vespa tornerà ad essere un’occasione per stare insieme, promuovere il turismo e accompagnare alla scoperta delle bellezze del territorio».