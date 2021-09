Arezzo-Sporting Trestina,via alla prevendita. Tifosi gratis in Curva Sud

Prenderà il via domani alle ore 14 la prevendita di Arezzo-Sporting Trestina, gara in programma domenica prossima alle ore 15 e valida come prima giornata del campionato di serie D girone E.

Sarà possibile acquistare i biglietti in prevendita online a partire dalle ore 14 di giovedì 16 settembre fino alle ore 19 di sabato 18 settembre al seguente link solo per i settori relativi alla tribuna.

BIGLIETTI GRATIS PER LA CURVA MINGHELLI

In occasione della prima partita di campionato sarà possibile accedere gratuitamente alla Curva Sud. Per i ritirare i biglietti prima di domenica sarà possibile rivolgersi solo ed esclusivamente ad Orgoglio Amaranto.

I tifosi interessati dovranno quindi recarsi presso la sede del comitato venerdì dalle 17:30 alle 20:30 e sabato dalle 9:30 alle 12. Sarà richiesto un documento di identità per poter rilasciare il tagliando.

I biglietti rimanenti saranno poi disponibili in biglietteria il giorno della partita, a partire dalle ore 13.

Consigliamo ai tifosi interessati di entrare in possesso per tempo del biglietto, sfruttando le due aperture straordinarie della sede di Orgoglio Amaranto vista la ridotta capienza della Curva a causa nelle norme vigenti.

INGRESSO INVALIDI

La Società Sportiva Arezzo ricorda che l’ingresso per gli invalidi 100% è gratuito. Sarà necessario inviare una mail entro e non oltre le ore 12 di venerdì 10 settembre a elisa.panichi@ssarezzo.it allegando documento di invalidità, documenti di identità anche di un eventuale accompagnatore.

NORME PER L’ACCESSO ALL’IMPIANTO SPORTIVO

Si ricorda che per poter accedere all’impianto sportivo, come da normativa vigente, è obbligatorio essere in possesso ed esibire il ‘Green pass‘ per tutti coloro che hanno compiuto il 12esimo anno di età.

La Società Sportiva Arezzo consiglia a tutti gli sportivi di acquistare il biglietto in prevendita al fine di evitare possibili assembramenti il giorno della partita presso il botteghino.