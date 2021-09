“Cry Macho” il nuovo film di Clint Eastwood

Clint Eastwood, 91 anni, dirige e interpreta “Cry Macho”, che vede Eastwood nei panni di Mike Milo, ex star del rodeo e allevatore di cavalli malandato che, nel 1979, accetta il lavoro offertogli da un ex capo: recarsi in Messico, trovare il figlio dell’uomo e riportarlo a casa sottraendolo alla madre alcolizzata.

Costretti a prendere strade secondarie sulla strada per il Texas, l’uomo e il ragazzino affrontano un viaggio inpensabile, costringendo l’uomo ad affrontare ancora una sfida, dopo molte difficoltà già vissute.

L’uscita in Italia è prevista per ottobre.