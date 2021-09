Nel Black Rock Desert del Nevada continua il Burning Man

Decine di migliaia si sono presentati durante il fine settimana nel Nevada per l’evento Plan B, chiamato Renegade Man, nonostante il festival ufficiale Burning Man sia stato annullato causacovid, per il secondo anno consecutivo.

Gli organizzatori di Burning Man hanno cercato di lenire la delusione dei fan con un festival virtuale, ma i fan e i gruppi irriducibili di Burner hanno deciso di prendere in mano la situazione e organizzare Il festival.

Sulla descrizione di un biglietto Eventbrite, c’è scritto: “Benvenuto al non-evento, evento che sta accadendo al posto di quello.

Un evento che è un marchio e non possiamo menzionare il suo nome.

Questo è il tuo posto ufficiale/non ufficiale per procurarti il ​​tuo biglietto che è assolutamente necessario per non essere tenuto a partecipare!!’

Migliaia i partecipanti al festival nel Black Rock Desert del Nevada soprannominato “la Playa” – tra cui Michael Goetzman, 38 anni, del Wisconsin, che ha volato in prima classe all’evento su un jet semi-privato.

“È incredibile, sembrano gli anni ’90”, ha detto Goetzman, che lavora nella sicurezza informatica, dell’evento rinnegato, in cui si è accampato presso il sito del Bureau of Misinformation con “un sacco di amici di successo molto intelligenti della Bay Area”, tra cui “celebrità e dirigenti di rilievo”, anche se non ha voluto rivelare chi ci fosse nel campeggio costellato di stelle.

«Qui fuori, questa è la vera America, la libertà.

È suolo pubblico.

Questa è la vera Silicon Valley di ispirazione e idee emergenti.

Legami sugli amici che accendono le innovazioni.’

Il Bureau of Land Management che si occupa del deserto ha già messo in atto restrizioni dal 18 agosto fino a fine ottobre per fermare i “festival”.

Le restrizioni includono non consentire laser, accensioni di incendi e costruire o bruciare strutture nel deserto, secondo We Rave You .

Gli organizzatori avvertono della realtà del deserto, scrivendo: ‘Porta tutto il necessario per l’autosufficienza radicale.

Il deserto è reale.

Ciò include l’assenza di servizi igienici è “l’ultimo campeggio per l’autosufficienza radicale”.

SFist avverte che l’evento potrebbe trasformarsi in “Woodstock ’99 on Covid”.

L’aeroporto di Reno-Tahoe, dove si prevede che passeranno molti partecipanti alle feste provenienti da tutto il paese si ammasserano nel deserto questo fine settimana, secondo SFist si trova in una zona rossa ad alto contagio.

Con migliaia di visitatori smascherati senza alcuna opzione sanitaria in giro, il Covid rappresenta una minaccia per i frequentatori del festival.

La Playa è disponibile al pubblico tutto l’anno con un limite di 14 giorni per l’uso ricreativo e in campeggio.

Burning Man di solito ha anche una pista di atterraggio per gli arrivi di lusso sul posto

Tuttavia, le restrizioni – inclusa la minaccia di colpi di calore storici e il fumo degli incendi in California – non fermano i fan e i gruppi irriducibili di Burner come Black Rock Plan B, Playa Poop Protocol, Unity 2021 Free Burn, RenegadeBurn, Renegade Man, e Rogue Burn dal deserto.

Son previsti circa 500 campi Burning Man non ufficiali sulla Playa, secondo Forbes , che ha entusiasmato i frequentatori del festival di sperimentare ciò che il festival potrebbe essere stato come nei primi anni ’90.

Per i Burner che non possono partecipare alla versione rinnegata dell’evento, gli organizzatori del Burning Man hanno dato il via alla Virtual Burn Week.

L’esperienza virtuale è gratuita con una donazione richiesta, un prezzo leggermente inferiore ai $ 500 a persona richiesti per partecipare al festival di persona.

