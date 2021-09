OrgiasticAurora 2021 – RI-Mettiamo le arti in piazza

Con la forte convinzione di “Riportare le arti in piazza” il Circolo Culturale Aurora di Arezzo presenta alla cittadinanza aretina una nuova edizione di “OrgiasticAurora”.

La manifestazione prenderà il via giovedì 9 settembre e si protrarrà fino a sabato 18 in un susseguirsi di incontri con tutti i linguaggi dell’arte: 10 serate di musica, danza, teatro, cinema, cabaret, animeranno piazza Sant’Agostino trasformandola, per l’occasione, in un teatro a cielo aperto.

La parola Orgiastica si riferisce a un insieme di manifestazioni capaci di celebrare e rappresentare le arti in tutte le loro forme, eventi importanti perché gestiti da associazioni culturali della nostra città, vicine alla gente e inserite nel territorio.

“Ri-Mettiamo le arti in piazza” è il sottotitolo e il senso di OrgiasticAurora 2021: l’Aurora valorizza piazza Sant’Agostino che più di tutte le piazze aretine, in questi ultimi anni, ha ospitato una comunità cittadina attiva capace di muoversi tra tradizione e innovazione.

Il Circolo Aurora, che è riuscito a costruire nel tempo una rete virtuosa tra le varie associazioni protagoniste di tutta la rassegna, offrirà quindi cultura in maniera gratuita.

“L’Aurora mette in piazza le arti ma non le vende“

Hanno collaborato all’organizzazione di questa manifestazione:

Circolo Culturale Arci Aurora

Ass. Cult. Musicanti del Piccolo Borgo

Ass. Cult. Jazz on the corner

Soc. Coop.Diesis Teatrango

Ass. Cult. Noidellescarpediverse

Semillita Atelier

Arezzo che spacca

Francesco Maria Rossi

Tutti gli spettacoli hanno inizio alle ore 22.00

Ingresso libero.

Per accedere agli spettacoli è necessario il Green Pass

Produzione Circolo Culturale ARCI Aurora

Coordinamento Artistico Silvio Trotta

info: auroraufficiostampa@libero.it

Giovedì 9 settembre, ore 18,30 – AuroraLibri – Terrazza Aurora

“Arezzo, una guida” di Cristina Cristofoli e Roberto Rossi (Odòs Libreria Editrice)

Gli autori saranno intervistati da Francesco Maria Rossi

Giovedì 9 settembre, ore 21,30 – AuroraInScena – Sala Circolo Aurora

Diesis Teatrango presenta:

Odissea, un’Epica Popolare “Il canto delle Sirene “

con Barbara Petrucci, Piero Cherici, Filippo Mugnai.

Musiche dal vivo di Claudia Bombardella e Silvio Trotta

Sabato 11 Settembre ore 21,30 – AuroraRidens – Sala Circolo Aurora

“Aurora Ridens il ritorno”

Mauro Busti, Noidellescarpediverse e Alan&Lenny

Domenica 12 Settembre ore 21,30 – Musica in Libertà – Piazza Chiesa

Malarima in concerto

Lunedì 13 settembre, ore 21,30 – CineforumAurora – Piazza Chiesa

Leonardo Sciascia, un secolo di scrittura e impegno

Il Giorno della civetta (1968) – Film di Damiano Damiani

Interventi di Francesco Maria Rossi e Luca Innocenti

Martedì 14 Settembre ore 21.30 – Musica in libertà – Piazza Chiesa

Alberto Nepi e Lorenzo Camilletti

I Maestro in concerto Open act: Ego

Mercoledì 15 Settembre ore 21,30 – Jazz on the Corner – Piazza Chiesa

Back to Chet Baker

Francesco Giustini, tromba e flicorno / Fabio Roveri, chitarra

Mauro ‘Bip’ Maurizi, contrabbasso

Giovedì 16 Settembre ore 21,30 – Musica In Libertà – Piazza Chiesa

Ballantine Band con Dory D’Anzeo in concerto

“Censored. Quando la musica dà scandalo”

Venerdì 17 Settembre ore 21,30 – Musica in Libertà – Piazza Chiesa

Il gruppo musicale “TILT” presenta

“Grazie Alla Vita” serata in ricordo di Gabriella Ferri

Sabato 18 Settembre ore 21.30 – Danze popolari in piazza – Piazza Chiesa

Semillita Atelier presenta

Danze a Distanza a cura di Francesca Barbagli.