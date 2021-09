Wedding planner: “suocera cerca di avvelenare la sposa durante il ricevimento di nozze”

Un’ex wedding planner ha condiviso storie di matrimoni a cui ha lavorato, incluso uno in cui la madre dello sposo ha tentato di avvelenare la sposa.

Questa è la storia che l’ex wedding planner ha condiviso su TikTok e di conseguenza è diventata virale .

La donna, di nome Callie, ha condiviso di come stava lavorando a un matrimonio e controllando tutte le consegne e l’allestimento, tutto sembrava a posto fino a quando un ordine non programmato da una panetteria è arrivato prima del ricevimento.

La mamma dello sposo ha spiegato come aveva ordinato dei cupcake da abbinare alla torta nuziale per assicurarsi che ci fosse abbastanza dolce per tutti.

Callie non pensava che fosse un grosso problema, quindi hanno messo i cupcakes sul tavolo, ma si è scatenato l’inferno quando la madre dello sposo ha tentato di dare da mangiare alla sposa uno dei dolci.

Si è scoperto che i cupcakes erano al cocco e la sposa ne era “gravemente allergica”.

Nella sua clip, Callie che pubblica sotto @_cal_cifer, ha raccontato come lo sposo ha notato la noce di cocco sopra la torta e ha urlato a sua madre: “Mamma sai che è allergica!”

“Per fortuna lo sposo se ne è accorto e non gliel’ha fatta mangiare.

“Quindi cosa è successo dopo?

Almeno 15 secondi di silenzio, nessuno nella stanza si è mosso.

“Lo sposo perde la testa, butta giù il cupcake che ha preso alla sposa, diventa rosso in faccia e inizia a urlare contro sua madre.

“‘Sei una persona terribile, non hai mai sostenuto questa relazione, avresti potuto mandarla in ospedale, avrebbe letteralmente potuto andare in shock anafilattico’, e continua ad andare avanti finché la madre non lo interrompe, lo guarda dritto in faccia e gli dice: “gli incidenti capitano tutti i giorni, caro”.

Poi torna al suo posto, prende le sue cose e lascia il matrimonio.