Braccialetto anti assembramento e salta fila per la Prova Generale e la Giostra del Saracino

Braccialetto anti assembramento e salta fila per assistere alla 140esima edizione della Giostra del Saracino, domenica 5 settembre ore 17.00, e alla Prova Generale, venerdì 3 settembre ore 21.30.

Nelle giornate di domani, giovedì 2, e venerdì 3 settembre per la Prova Generale e di sabato 4 e domenica 5 settembre per la Giostra del Saracino, saranno allestite due postazioni – presso il presidio della Polizia Municipale in Piazza Guido Monaco e in via Bicchieraia 26 fuori dall’ingresso dell’Ufficio Politiche Culturali e Turistiche Giostra del Saracino – ove i titolari dei biglietti potranno recarsi per il controllo del Green Pass.

Una volta verificata la validità della Certificazione Verde Covid-19 (sarà necessario esibire il proprio biglietto, un documento d’identità e il qr code del Green Pass) sarà rilasciato un braccialetto che permetterà di accedere direttamente alle tribune di Piazza Grande senza necessità di controllo della Certificazione Verde all’ingresso.

Tale meccanismo permetterà di sveltire le operazioni di accesso del pubblico evitando file e assembramenti ed è il percorso FORTEMENTE consigliato .

Agli accessi saranno allestite due file: una prioritaria per chi si è munito di braccialetto che dovrà semplicemente esibire il tagliando acquistato e un’altra riservata a coloro che dovranno effettuare il controllo del green pass.

Attenzione: i braccialetti sono diversificati per la Prova Generale e la Giostra del Saracino per cui chi è in possesso del biglietto per entrambi gli eventi dovrà ripetere l’operazione di controllo green pass due volte (giovedì o venerdì per la Prova Generale – sabato o domenica per la Giostra).

Di seguito giorni, orari e luoghi in cui recarsi per il controllo della Certificazione Verde e il rilascio dei braccialetti.

RITIRO BRACCIALETTI VALIDI ESCLUSIVAMENTE PER LA PROVA GENERALE (3 SETTEMBRE ORE 21.30)

Presidio Polizia Municipale (Piazza Guido Monaco):

giovedì 2 settembre dalle 15.00 alle 18.00

venerdì 3 settembre dalle 10.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 18.00

Ingresso Ufficio Politiche Culturali e Turistiche Giostra del Saracino (Via Bicchieraia, 26)

giovedì 2 settembre dalle 15.00 alle 18.00

venerdì 3 settembre dalle 10.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 18.00

RITIRO BRACCIALETTI VALIDI ESCLUSIVAMENTE PER LA GIOSTRA DEL SARACINO (5 SETTEMBRE ORE 17.00)

Presidio Polizia Municipale (Piazza Guido Monaco):

sabato 4 settembre dalle 10.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 18.00

domenica 5 settembre dalle 10.00 alle 15.30

Ingresso Ufficio Politiche Culturali e Turistiche Giostra del Saracino (Via Bicchieraia, 26)