Philadelphia: Naked Bike Ride, la biciclettata dei ciclisti nudi

By Redazione

Si è svolta a Philadelphia la Naked Bike Ride, la corsa in bici completamente nudi, 12 miglia in piano da percorrere in bici, svestiti.

Quest’anno, oltre al consueto messaggio legato al body-positive, l’iniziativa si è posta come obiettivo quello di diventare più consapevoli per quanto riguarda il tema della sostenibilità economica e del consumo di carburante.

Inoltre a causa delle regole anti-Covid, la maggior parte dei partecipanti ha indossato lungo il percorso la mascherina, resa obbligatoria dagli organizzatori dell’evento.

Gli organizzatori hanno voluto ricordare ai partecipanti e agli spettatori che le molestie sessuali così come i commenti gratuiti e, soprattutto, non richiesti sull’aspetto fisico dei corridori non sono affatto tollerate.

«Ultimamente, uno degli obiettivi della Philly Naked Bike Ride è quello di desessualizzare la nudità e di incoraggiare ognuno nel vedervi un modo di vivere normale e assolutamente piacevole».