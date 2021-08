Copenaghen è la capitale più sicura del mondo

By Redazione

La ricerca, pubblicata da The Economist ogni due anni, in precedenza classificava la capitale danese all’ottavo posto assoluto, con Tokyo al primo posto.

Lo studio ha classificato Roma come la ventinovesima città più sicura al mondo.

Il rapporto ha classificato le valutazioni di sicurezza delle città di tutto il mondo in base a cinque categorie distinte: sicurezza digitale, sicurezza sanitaria, sicurezza delle infrastrutture, sicurezza personale e sicurezza ambientale di recente costituzione.

Copenaghen ha superato l’ex leader Tokyo in quattro delle cinque categorie, con la capitale giapponese che si classifica più in alto solo per la sicurezza sanitaria.

La capitale danese ha ricevuto un punteggio complessivo di sicurezza di 82,4 ed è stata seguita da vicino da Toronto che ha ottenuto un punteggio di 82,2.

Quando è stato chiesto nel rapporto su cosa rende Copenaghen una città così sicura, il sindaco Lars Weiss ha dichiarato: “Un fattore chiave che rende Copenaghen una città così sicura è il suo basso tasso di criminalità, attualmente al livello più basso in più di un decennio.

Puntiamo molto sull’intervento precoce con iniziative preventive.

Commentando la classificazione di Copenaghen come città più sicura, l’Economist ha scritto: ‘Toronto e Copenaghen si comportano notevolmente meglio nel nuovo pilastro della sicurezza ambientale rispetto alle prime tre città degli anni precedenti.

“Copenaghen è sicuramente un degno leader e Toronto ha un meritato secondo posto, ma non tanto per il successo a lungo termine nel rendere sicuri i residenti, ma per i miglioramenti particolari negli ultimi due anni”.

Le città più sicure del 2021 secondo The Economist

1. Copenaghen

2. Toronto

3. Singapore

4. Sydney

5. Tokyo

6. Amsterdam

7. Wellington

=8. Hong Kong

=8. Melbourne

10. Stoccolma

=11. Barcellona

=11. New York

13. Francoforte

14. Washington, DC

=15. Londra

=15. San Francisco

17. Osaka

18. Los Angeles

19. Zurigo

20. Chicago

21. Madrid

22. Dallas

23. Parigi

24. Taipei

25. Seul

26. Bruxelles

27. Milano

28. Lisbona

29. Roma

30. Shanghai

31. Abu Dhabi

32. Kuala Lumpur

33. Santiago

34. Buenos Aires

35. Dubai

36. Pechino

37. Istanbul

38. Mosca

39. Rio de Janeiro

40. San Paolo

41. Bogotà

42. Città del Messico

43. Bangkok

44. Quito

45. Ho Chi Minh City

46. ​​Giacarta

47. Johannesburg

48. Nuova Delhi

49. Riyad

50. Mumbai

51. Manila

52. Baku

53. Kuwait City

54. Dacca

55. Casablanca

56. Lagos

57. Cairo

58. Caracas

59. Karachi

60. Yangon

