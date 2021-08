Bambini e Giostra: mattinate in scuderia con giochi ispirati alla Giostra del Saracino

By Ufficio Stampa

Settimana dedicata alla Giostra del Saracino per i più piccoli alla Scuderia Pan a Mulinelli.

Mattinate in maneggio con lezioni di equitazione e giochi ispirati alla Giostra del Saracino.

I partecipanti potranno provare in sella a pony ed accompagnati da istruttori Fise a tirare con lance in miniatura contro un Buratto a loro misura.

Ognuno difendendo i colori del Quartiere del cuore e sognando di essere un giostratore. Verranno inoltre realizzati piccoli oggetti sempre ispirati al tema del Saracino.

Si comincia lunedì 30 agosto e si va avanti fino a venerdì 3 settembre.

L’ingresso è dalle ore 8 alle 9 e l’uscita alle ore 13 senza pranzo o alle 14.30 con pranzo.

I pasti sono forniti dalla ditta Elior che cura anche le mense scolastiche.

Il contributo per l’intera settimana senza pranzo è di 60 euro, con pranzo 100 euro.

L’iniziativa è portata avanti nel rispetto delle regole anti contagio. Ci sono ancora alcuni posti disponibili. Per ulteriori info e prenotazioni contattare Francesca (334/1545975) o Sonia (339/3831416).

Sonia Fardelli, presidente asd Scuderia Pan