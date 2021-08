Vendita biglietti Giostra del Saracino: le modalità

Definite le modalità di vendita dei biglietti per la prossima edizione della Giostra del Saracino in programma domenica 5 settembre alle 17.00. L’amministrazione comunale, in collaborazione con la Fondazione Arezzo Intour che gestirà la biglietteria, al fine di evitare assembramenti e tutelare l’acquisto prioritario dei biglietti da parte dei residenti nella provincia di Arezzo, ha messo a punto le seguenti modalità di prelazione.

Domani, giovedì 26 agosto, dalle 15.00 alle 18.00 sarà attivato il form che permetterà ai residenti nella provincia di Arezzo di registrarsi per prenotare i propri tagliandi. Ogni utente potrà richiedere max 2 biglietti.

Di seguito il link di accesso al form che sarà attivo dalle ore 15.00 di domani: https://form.jotform.com/arezzointour/saracino2021

La prelazione dei biglietti sarà regolata come di seguito.

La prenotazione sarà garantita ai primi 200 utenti residenti in provincia di Arezzo , che ne faranno richiesta (ai quali sarà offerta un biglietto omaggio per il percorso espositivo I Colori della Giostra).

Verrà generato un elenco di 250 utenti di cui 200 riceveranno all’indirizzo di posta elettronica fornito in fase di compilazione del form entro due ore dalla chiusura dello stesso (entro le ore 20.00 di giovedì 26 agosto) una mail con indicato giorno e ora di presentazione al botteghino . I rimanenti 50, considerati riserve , saranno eventualmente contattati telefonicamente domenica 29 agosto tra le 10 e le 13 per fissare un appuntamento per il ritiro tra le 15 e le 20 dello stesso giorno.

Saranno predisposti gruppi da 16 persone ogni 30 minuti, l'ingresso al botteghino sarà a gruppi di 4 persone previo appello nominativo. Sarà possibile delegare la presenza al botteghino: il delegato dovrà essere in possesso della mail (copia stampata o mail inoltrata su dispositivo mobile) e del documento di identità del delegante (o copia o foto dello stesso).

: Ogni utente potrà acquistare due biglietti scegliendo i posti disponibili nella mappa. Il tempo per l’acquisto dei biglietti all’interno del botteghino sarà di massimo 5 minuti. L’accesso alla biglietteria sarà regolamentato da personale autorizzato: solamente le persone in possesso della mail di avvenuta conferma della prenotazione saranno ammesse. I biglietti saranno nominativi e non cedibili a terzi, pena la perdita del diritto di accesso alla Piazza per la manifestazione.

La prelazione è riservata ai residenti della provincia di Arezzo.

Il form può essere compilato una sola volta

Controllare lo spam: vi è il rischio che la mail di convocazione venga bloccata dal filtro anti spam

Una volta conclusa la vendita su prelazione, dalle ore 22.00 di domenica 29 agosto sarà attivata la vendita libera online sia per la Giostra del Saracino di domenica 5 settembre ore 17.00, sia per la Prova Generale di venerdì 3 settembre ore 21.30 sul circuito Ticka.it (https://discoverarezzo.com/biglietteria/ https://discoverarezzo.ticka.it/).

Da lunedì 30 agosto sarà possibile acquistare i biglietti anche in presenza presso la biglietteria del percorso espositivo “I Colori della Giostra” negli orari di apertura del museo: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 e il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 18.00

Si ricorda che per i bambini fino a 4 anni l’ingresso sarà gratuito, purché assistano alla Giostra seduti in braccio ad un adulto. Da 5 a 14 anni è invece prevista la tariffa ridotta.

Si ricorda che per accedere alle tribune riservate al pubblico in Piazza Grande, sia per la Prova Generale di venerdì 3 settembre, sia per la Giostra del Saracino di domenica 5 settembre e sia per le prove dei giostratori (ad accesso gratuito) che si svolgeranno da lunedì 30 agosto a venerdì 3 settembre, sarà necessario essere muniti di green pass, indossare la mascherina e osservare il distanziamento dagli altri spettatori, anche se congiunti.