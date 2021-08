La chiesa di Santa Maria a Whitby è stata menzionata nel romanzo di Bram Stoker del 1897 Dracula, a causa di ciò, il personale dello storico edificio anglicano ha dovuto affiggere un cartello che dice ai turisti: “Per favore non chiedere al personale dove si trova la tomba di Dracula perché non c’è.”

Tuttavia, una tomba di un certo ‘Mr Swales’ , menzionato in Dracula, si trova nel cortile della bellissima chiesa fondata 900 anni fa situata accanto all’ancora più famosa Whitby Abbey, ed è molto popolare tra i fan di Dracula di tutto il mondo, infatti non tutti sembrano pensare che il Conte Dracula sia un’opera di fantasia.

Migliaia di turisti arrivano sul posto ogni anno, molti dei quali partecipano al famoso Whitby Goth Weekend e camminano tra le lapidi della chiesa.

Si dice che Stoker sia stato ispirato a usare Whitby nel suo libro dopo essere stato colpito dal promontorio e dalle drammatiche rovine dell’abbazia durante il soggiorno in città nel 1890.

Una fotografia dell’avviso sulla chiesa è stata scattata da Kevin Meagher che l’ha twittata domenica.

