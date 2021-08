Il Covid rende meno intelligenti

Il Great British Intelligence Test ha esaminato il QI di 81.337 persone in tutto il Regno Unito tra gennaio e dicembre dello scorso anno.

Tra gli intervistati, 13.000 avevano preso il coronavirus e si è scoperto che avevano il più grande calo di intelligenza.

Le persone che si stanno riprendendo dal Covid hanno trovato più difficile la risoluzione dei problemi, la pianificazione e il ragionamento, rispetto alle persone che non sono mai state contagiate.

E i sopravvissuti al virus che avevano trascorso del tempo su un ventilatore in ospedale hanno perso l’equivalente di sette punti QI, suggeriscono i dati.

Questa “nebbia del cervello” è già stata segnalata dai malati per settimane, anche mesi dopo essersi ripresi dal Covid.

Alcuni hanno raccontato di aver perso la capacità di ricordare fatti quotidiani o di sostenere una conversazione.

Ha suscitato timori che la malattia possa avere impatti cognitivi a lungo termine, in modo simile agli effetti duraturi che gli ictus o le microemorragie hanno sul cervello.

I SINTOMI A LUNGO TERMINE DEL COVID

La maggior parte dei pazienti con coronavirus guarirà entro due settimane, soffrendo di febbre, tosse e perdendo l’olfatto o il gusto per diversi giorni.

Tuttavia, le prove stanno iniziando a dimostrare che i sintomi rivelatori del virus possono persistere per settimane .

I dati dell’app Covid Symptom Study, del King’s College London e dell’azienda sanitaria Zoe, suggeriscono che una persona su dieci potrebbe avere ancora sintomi dopo tre settimane, e alcune potrebbero soffrire per mesi.

I sintomi a lungo termine includono:

Stanchezza cronica

affanno

Frequenza cardiaca aumentata

deliri

Insonnia

Perdita di gusto/olfatto

Nefropatia

Problemi di mobilità

mal di testa

Dolori muscolari

febbre

Per quelli con una malattia più grave, i ricercatori italiani che hanno monitorato 143 persone che erano state ricoverate in ospedale con la malattia hanno scoperto che quasi il 90% aveva ancora sintomi tra cui affaticamento due mesi dopo il primo malessere.

Le lamentele più comuni erano affaticamento, mancanza di respiro e dolori articolari, tutti segnalati durante la loro battaglia con la malattia. Fonte: NHS

La ricerca sul Covid di scienziati britannici e statunitensi è stata pubblicata su EClinicalMedicine, una rivista di proprietà di Lancet.

Hanno chiesto agli intervistati di rispondere a una serie di domande per testare le loro capacità mentali.

Gli intervistati hanno riferito autonomamente se avevano precedentemente contratto il Covid e i ricercatori hanno utilizzato l’analisi statistica per determinare il calo dell’intelligenza tra le persone che avevano il virus e quelle che non lo avevano.

Hanno scoperto che le persone che avevano il Covid avevano un punteggio cognitivo inferiore a quello che avrebbero avuto se non fossero state infettate, in base alla loro età, sesso, occupazione e altri fattori.

Gli autori hanno scritto: “Questi risultati concordano con le segnalazioni di lungo periodo di Covid, in cui “nebbia del cervello”, difficoltà di concentrazione e difficoltà a trovare le parole corrette sono comuni.

“I deficit hanno avuto un effetto sostanziale per le persone che erano state ricoverate in ospedale”.

Gli autori hanno scritto: “Studi precedenti in pazienti ospedalizzati con malattie respiratorie non solo dimostrano deficit cognitivi oggettivi e soggettivi, ma suggeriscono che questi permangono anche fino a cinque anni di follow-up”.

Hanno detto che la ricerca futura dovrebbe esaminare in modo più dettagliato come il virus colpisce il cervello.

Una precedente ricerca dell’Imperial College di Londra ha dimostrato che il Covid potrebbe avere delle vere “conseguenze cognitive croniche”.

Il team ha analizzato le risposte al questionario di quasi 85.000 persone che si erano riprese da Covid confermato o sospetto.

Hanno scoperto che il danno al cervello si è verificato in vari livelli a seconda di quanto grave fosse stata la malattia.

Coloro che erano stati in terapia intensiva o che avevano avuto bisogno di ventilazione, hanno registrato l’equivalente di un calo di 8,5 punti nel loro QI.

Fonte: Mail on line