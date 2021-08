Le lotterie, gli incentivi e i premi in tutto il mondo per chi si vaccina

Uno spinello di marijuana gratis, o un gelato offerto.

E ancora: al ristorante senza pagare e lotterie con ricchi premi.

Sono alcune delle iniziative, messe in campo in tutto il mondo, per incentivare le persone a vaccinarsi.

Dagli Usa alla Russia, passando anche per l’Italia, ecco quali strategie sono state pensate nell’ultimo periodo per dare slancio alle campagne vaccinali nei vari Paesi.

Biglietti per eventi sportivi e lotterie con premi fino a un milione di dollari in Ohio.

In West Virginia si possono vincere soldi, camion, fucili e pistole da caccia personalizzati.

La città di Detroit, invece, regala prepagate da 50 dollari a chiunque porti un proprio caro a vaccinarsi.

Mentre gli impiegati pubblici del Maryland ricevono100 dollari in più in busta paga dopo la seconda dose

Viaggi scontati con Uber, buoni per la consegna di cibo con Deliveroo, gazebo per farsi il vaccino a festival musicali e perfino al circo: sono alcune delle trovate del Regno Unito per spingere tutti, ma soprattutto i giovani, a vaccinarsi contro il Covid.

Il Presidente Usa Biden ha chiesto alle amministrazioni locali di pagare 100 dollari ad ogni nuovo vaccinato, e New York ha cominciato a farlo già dai giorni scorsi.

La California ha messo a disposizione oltre 115 milioni di dollari tra premi e offerte; in Colorado offerte borse di studio per l’università del valore di 50 mila dollari e buoni di 100 dollari della catena Walmart; altre amministrazioni locali hanno messo in palio biglietti per la lotteria, con montepremi milionari, o sconti sulle licenze per andare a caccia o a pesca.

In Europa, la Grecia ha offerto 150 euro e un mese gratis di uso dei dati del telefonino per i giovani che si fanno la prima dose di vaccino e in Romania offerte grigliate ai vaccinati.

In Svizzzera un imprenditore lancia una lotteria con due estrazioni e cinque premi uno di 10.00 franchi e quattro di 1000.

Lotteria promossa dalla sua emittetnte privata Radio1 e da Campax, le estrazioni son previste a settembre.

In Russia sono stati messi in palio auto e viaggi in cambio del vaccino.



In Israele, tra i primi Paesi a far partire la campagna vaccinale, già nei mesi scorsi alcuni bar di Tel Aviv avevano cominciato a somministrare dosi di vaccino con birra in omaggio.

In Indonesia, nelle zone rurali dove lo scetticismo è diffuso, sono state offerte galline in regalo.

In Thailandia è stata lanciata una riffa per vincere mucche; a Hong Kong sono stati messi in palio biglietti per vincere voli gratis e perfino per un appartamento del valore di oltre un milione di euro.

In Indonesia mucche e galline per chi si vaccina.

Anche alcune amministrazioni cinesi locali hanno proposto dei premi: alla periferia di Pechino due scatole di uovaper gli ultra sessantenni dopo la seconda dose, mentre nella zona commerciale nei pressi di Piazza Tienanmen ai vaccinati spetta un buono per un gelato gratuito.

In altri quartieri della capitale sono stati pensati buoni acquisto per fare shopping.

In India, all’inizio della campagna vaccinale, si sono registrate molte offerte comesconti fiscali del 5% a Delhi, tappeti regalati e cene al ristorante gratis, nonché piercing al naso senza nessun costo.

In Italia a Pesaro Busta paga incrementata di 50 euro, una tantum,per tutti i lavoratori che hanno completato il ciclo vaccinale.

Lo ha deciso la Noctis spa, azienda di Pergo.