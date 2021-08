Società Sportiva Arezzo: Mastino e Mancino in maglia l’amaranto (video interviste)

La Società Sportiva Arezzo è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo con Fabio Mastino, difensore classe 2001, e con Andrea Mancino, centrocampista e attaccante classe 2002.

Fabio Mastino è un terzino destro che arriva in amaranto dal Carbonia dove ha avuto come allenatore proprio mister Mariotti.

Nell’ultima stagione ha totalizzato 20 presenze in serie D proprio con la compagine sarda.

In precedenza ha militato nel settore giovanile del Cagliari.



Andrea Mancino è reduce dall’esperienza nel settore giovanile del Perugia.

Avversario nelle Final Four del campionato Primavera 3 dell’Arezzo, arriva in amaranto potendo ricoprire sia il ruolo di trequartista che di seconda punta.

In carriera ha militato nei settori giovanili di Napoli, Juve Stabia e Perugia prima dell’arrivo in amaranto.

