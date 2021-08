Aliperta e Lomasto in amaranto

By Ufficio Stampa

La Società Sportiva Arezzo è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo con Domenico Aliperta, centrocampista classe 1990, e con Paolo Lomasto, difensore centrale classe 1990.

Domenico Aliperta arriva ad Arezzo dopo aver vinto due campionato consecutivi di serie D: nella stagione 2019-2020 con la Turris e nell’ultima con la maglia dell’ACR Messina indossando anche i gradi di capitano, collezionando 29 presenze, 6 gol e 5 assist.

Un centrocampista tra i più esperti della categoria, un regista che ha vestito in carriera anche le maglie di Genoa e Bari a livello giovanile prima ripassare per Gela, Cavese, Frattese, Agropoli, Nocerina, Team Altamura e non solo.

Reduce dall’esperienza con l’ACR Messina arriva in amaranto il difensore Paolo Lomasto con oltre 160 presenze in serie D. Un passato tra le fila di Avellino, Rieti, Sambenedettese, Città di Castello, Bitonto, Sicula Leonzio, Castrovillari e appunto Messina.

Entrambi i giocatori sono a disposizione di mister Mariotti e nel pomeriggio hanno preso parte alla prima uscita stagionale del Cavallino.