Pechino: “le fotografie degli atleti olimpici cinesi pubblicate dai media sono irrispettose”

Il ministero degli Esteri cinese, attraverso la sua ambasciata in Sri Lanka, si è lamentato per il trattamento riservato dalla Reuters e, presumibilmente, dagli altri media occidentali, ai suoi atletici olimpici.

La foto che ha scatenato lo sfogo dall’ambasciata a Colombo è quella della campionessa cinese di sollevamento pesi Hou Zhihui, ritratta in un’immagine della Reuters mentre era a metà del sollevamento.

Among all the photos of the game, @Reuters has chosen this one, which only shows how ugly they are.

Don't put politics and ideologies above sports, and call yourself an unbiased media organization. Shameless.

Respect the spirit of #Olympics. https://t.co/FugQm9obGr

— Chinese Embassy in Sri Lanka (@ChinaEmbSL) July 24, 2021