Tokyo 2020, il Cio : ” no agli abbracci”

Basta abbracci alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e via le mascherine solo nei momenti previsti: il Comitato Olimpico Internazionale (Cio) richiama così gli atleti internazionali, ricordando che “non sono esenti dal sottostare alle rigide regole anti-Covid in vigore ai Giochi”.

Le regole stabilite ai Giochi di Tokyo prevedono invece il rispetto del distanziamento e consentono agli atleti di togliersi i dispositivi di protezione individuale soltanto per 30 secondi durante la premiazione.

“Invitiamo tutti a seguire le regole”, ha detto oggi alla stampa il portavoce del Comitato Olimpico Internazionale, Mark Adams.: “È importante, sia per lo sport che per tutti i soggetti coinvolti e, naturalmente, per i nostri partner e amici giapponesi in particolare”.