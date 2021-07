E’ Morta Ashanti Smith la 18enne inglese affetta dalla sindrome dell’invecchiamento precoce

Ashanti Smith aveva solo 18 anni.

Eppure se ne sentiva 144, otto per ogni anno che aveva vissuto.

La sindrome di Hutchinson-Gilford Progeria, la malattia descritta nel film “Benjamin Button”, non le ha dato scampo.

Se n’è andata il 17 luglio, poche settimane dopo aver festeggiato il suo compleanno.

La madre racconta la sua storia al Daily Mail: “È morta proprio per insufficienza cardiaca e cause naturali”

Alla madre, che le stava vicino, ha detto: «Mamma ti amo, ma devi lasciarmi andare».

Chi ne è affetto vede il proprio corpo affrontare ogni anno di vita come 8: in sostanza, tutte le sue cellule e i suoi organi invecchiano otto volte più rapidamente del normale, con tutte le complicazioni che ne conseguono.

In Italia se ne è parlato molto grazie alla testimonianza di Sammy Basso, anche lui affetto da progeria.

Adesso i genitori di Ashanti stanno preparando il suo funerale.

Vogliono che sia una grande festa, e hanno lanciato una raccolta fondi su JustGiving per organizzare «il più grande e brillante addio di sempre».