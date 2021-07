Disinformazione: all’origine ci sarebbero solo 12 persone

All’origine della stragrande disinformazione e delle teorie del complotto ci sarebbero solo 12 persone.

È quanto emerge dal rapporto del Center for Countering Digital Hate. (CCDH)

Solo su Facebook, la dozzina è responsabile del 73% di tutti i contenuti anti-vaccini, sebbene i vaccini siano stati ritenuti sicuri ed efficaci dal governo degli Stati Uniti e dalle sue agenzie di regolamentazione.

Tra la dozzina ci sono medici che hanno abbracciato la pseudoscienza, un bodybuilder, un blogger del benessere, un fanatico religioso e, Robert F Kennedy Jr, il nipote di John F Kennedy che ha anche collegato i vaccini all’autismo e le reti cellulari a banda larga 5G alla pandemia di coronavirus.

Da allora Kennedy è stato rimosso da Instagram ma non da Facebook stesso.

«Facebook, Google e Twitter hanno messo in atto politiche per prevenire la diffusione della disinformazione sui vaccini; ancora fino ad oggi, non tutti sono riusciti a far rispettare tali politiche in modo soddisfacente», ha scritto l’amministratore delegato di CCDH, Imran Ahmed, nel rapporto. «

Tutti sono stati particolarmente inefficaci nel rimuovere la disinformazione dannosa e pericolosa sui vaccini contro il coronavirus».