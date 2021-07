Cortona, ecco «Note di vino»: serie di concerti, visite e degustazioni nelle cantine

Sei concerti, sei luoghi suggestivi dove incontrare artisti e conoscere le migliori produzioni enologiche.

È questa la formula di «Note di vino», l’iniziativa dell’Amministrazione comunale e della Strada dei vini di Cortona che si apre venerdì 23 luglio con il recital pianistico di Paolo Manfredi. L’appuntamento è a Cantina Canaio (loc. La Rota – Farneta) alle 19.

Il programma di questo primo concerto prevede brani di Chopin, Brahms e Rachmaninoff.

Ogni incontro consiste in una visita alla cantina, concerto e degustazione finale, la partecipazione è possibile su prenotazione chiamando lo 0575/603793 della Strada dei vini o la cantina dove si svolge l’iniziativa, in questo caso: 339 4565239 o info@cantinacanaio.it

«L’idea è nata per offrire un’opportunità di intrattenimento musicale e di conoscenza delle produzioni vitivinicole locali – dichiara Chiara Vinciarelli, consigliera della Strada dei vini di Cortona – è un modo per dare risalto alle produzioni del nostro territorio, insieme a musica d’ascolto, classica e jazz, andando a creare un abbinamento di qualità.

È un’offerta aperta ai turisti, ma anche a tutti gli appassionati che vivono in questo territorio, insomma l’invito è per tutti».

«In questi incontri si incroceranno due eccellenze – spiega l’assessore alla Cultura, Francesco Attesti – da una parte verrà messo in risalto il lavoro delle cantine e dall’altra quello di alcuni artisti davvero interessanti.

Altro elemento da sottolineare è il coinvolgimento di diverse strutture dislocate nel territorio, un modo per fare squadra e per arricchire ulteriormente il panorama di proposte che Cortona mette in campo questa estate».

Gli appuntamenti successivi sono: 30 luglio, Rondò trio (Mozart e Bizet) alla Cantina Eredi Trevisan – Fabrizio Doveri di Farneta (prenotazioni 388 6145802 o 348 3150663).

Il 6 agosto, gli archi della Cor-orchestra (le 4 stagioni di Vivaldi) Cantina La Braccesca (prenotazioni: 0578 724252 o 347 4751308 – visite@labraccesca.it);

il 13 agosto, Stefano Cocco Cantini e Jazzmania trio (standard & progressive jazz) all’agriturismo Via della Stella, (prenotazioni 338 9904281 – direzione@viadellastella.it);

il 20 agosto, Divertissement Clarinet Quartet (Haydn, Piazzolla) alle Cantine Faralli, in località Fasciano (prenotazioni 331 9231245 – afaralli82@gmail.com).

Conclusione il 3 settembre con Gianmarco Scaglia e VJ collective (standard jazz e contemporaneo) alla Cantina Baldetti di Pietraia (prenotazioni 0575 67077 o 392 9950787 – info@baldetti.com).