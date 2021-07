I significati nascosti della droga dietro alcuni dei nostri emoji più comuni

Mentre gli emoji sono una delle forme più semplici di comunicazione in formato testo, alcuni giovani usano i personaggi popolari come parole in codice per varie droghe.

I conduttori radiofonici di KIIS FM, una radio australiana, Kyle e Jackie O hanno discusso degli innumerevoli emoji utilizzati tra le nuove generazioni rivelando i loro significati più sinistri.

Gli adolescenti spesso si mandano messaggi l’un l’altro in solo emoji in modo che i loro genitori non capiscano di cosa stavano effettivamente parlando.

I significati segreti sono stati condivisi per la prima volta dall’esperta di relazioni americane, la dottoressa Laura Berman, che ha perso tragicamente il figlio di 16 anni per overdose di droga nel febbraio di quest’anno.

Tra le droghe discusse sul testo in codice c’è la marijuana che è simboleggiata da qualsiasi cosa verde come una foglia, un broccolo o un albero di Natale.

Si parla della droga della cocaina attraverso l’emoji di un fiocco di neve o di un uomo che scia, poiché la sostanza può essere spesso definita “neve” o “polvere”.

Nel frattempo, l’emoji con la faccia di qualcuno che sbava rappresenta l’estasi e la pillola rossa e gialla è usata come parola in codice per l’eroina.

SIGNIFICATI NASCOSTI DI DROGA DIETRO EMOJIS

Emoji verdi come una foglia, un albero di Natale o un broccolo – marijuana

Diamante o palla 8 – metanfetamine/ghiaccio

Faccina con la bocca che sbava – estasi

Uomo sci/fiocco di neve – cocaina

Pillola – eroina

Spina elettrica – spacciatore

Uva rossa – sciroppo per la tosse

Fungo – funghi magici

Sulla scia della morte di suo figlio, la dottoressa Berman ha utilizzato la sua piattaforma per sensibilizzare sull’uso di droghe tra gli adolescenti condividendo guide per aiutare i genitori a decifrare i messaggi in codice dei loro figli.

In precedenza ha pubblicato una raccolta di parole gergali legate alla droga che i bambini usano per parlare di tutto, dalla cocaina alle metanfetamine.

Secondo l’elenco, “scuolabus” sta per una barra Xanax da due milligrammi mentre “dabbing” è un termine usato per descrivere l’inalazione di olio di cannabis vaporizzato.

“Ogni generazione ha il suo gergo per la droga e, essendo un linguaggio in continua evoluzione, può essere difficile per i genitori tenere il passo”, ha scritto. ‘

Quando stavo diventando maggiorenne, l’erba significava Marijuana. Mary Jane.

Ma il termine “erba” è venuto alla ribalta solo dalla metà degli anni ’90 in poi.’

La dottoressa Berman ha attribuito all’app di controllo parentale Bark il merito di aver elaborato la lista, affermando che la società “fa un lavoro straordinario cercando di tenere il passo con lo slang e gli emoji attuali sul loro blog per le droghe moderne e i loro vari soprannomi”.