E’ nato il gelato al gusto di maccheroni e formaggio

By Redazione

Questa settimana ha debuttato il gelato Kraft Maccheroni and Cheese, la Kraft Heinz Company, la Van Leeuwen Ice Cream, con sede a Brooklyn ha creato il gelato al gusto di maccheroni e formaggio.

“Sappiamo che non c’è niente di più rinfrescante in una calda giornata estiva del gelato”, ha dichiarato Emily Violett, Associate Brand Manager di Kraft Macaroni & Cheese Sr.

“Ecco perché abbiamo voluto combinare due dei comfort food più iconici per creare un gelato con il sapore indimenticabile di Kraft Maccheroni & Cheese con cui tutti siamo cresciuti”.

Il produttore di maccheroni e formaggio, che si è fuso con Heinz sei anni fa per formare la terza azienda alimentare e delle bevande del Nord America, ha annunciato il lancio del gelato in edizione limitata all’inizio di questa settimana in concomitanza con il National Maccheroni & Cheese Day.

Il gelato in edizione limitata ha avuto una “risposta travolgente”, secondo un post di Instagram, ed è già elencato come esaurito sul sito web di Van Leeuwen Ice Cream.