New York legalizza il taglio di capelli anche di domenica

Martedì il governatore di New York Andrew Cuomo ha firmato una legge per sbarazzarsi di una legge “arcaica” che vietava ai barbieri di lavorare la domenica.

Cuomo ha annunciato martedì che la nuova legge, che entra in vigore immediatamente , elimina una legge statale che rendeva un reato per un barbiere tagliare i capelli o fare la barba a un cliente di domenica.

Cuomo ha twittato: “I barbieri dovrebbero essere in grado di lavorare i giorni che vogliono”.

An archaic law that made it a misdemeanor to cut hair on Sundays has been shaved from the books.

Though rarely enforced, the law was shear madness—and we’re not feeling blue to see it go.

It’s not splitting hairs to say that barbers should be able to work any day they want. https://t.co/TJ320sLcWX

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) July 13, 2021