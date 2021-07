The National: “Mancini e i giocatori hanno diritto a un abbonamento a vita gratis”

Negli ultimi giorni l’allenatore della nazionale italiana di calcio Roberto Mancini è diventato l’idolo del National, un quotidiano scozzese indipendentista e di centrosinistra.

Prima della finale National tifava così spudoratamente contro l’Inghilterra – con cui la Scozia ha una storica rivalità – che aveva pubblicato una prima pagina in cui Mancini era raffigurato vestito come William Wallace eroe scozzese la cui storia è raccontata nel film Braveheart

In una nuova prima pagina, il National ha pubblicato la foto di Mancini chiedendo di dargli una specie di medaglia al valore scozzese.

Il quotidiano ha anche annunciato anche che Mancini e i giocatori hanno diritto a un abbonamento a vita gratis.

Call for National reader and Euro 2020 champion Roberto 'the Bruce' Mancini to be awarded for services to Scotland pic.twitter.com/ZYe8eyariN

— The National (@ScotNational) July 12, 2021