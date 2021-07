Ingegnere inventa toilette ecologica: trasforma gli escrementi in energia

Cho Jae-weon, professore di ingegneria urbana e ambientale presso l’Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST), ha progettato una toilette ecologica collegata a un laboratorio che utilizza gli escrementi per produrre biogas e letame.

La toilette BeeVi – un acronimo delle parole ape (Bee) e visione (Vision) – utilizza una pompa a vuoto per inviare le feci in un serbatoio sotterraneo, riducendo così il consumo di acqua. Lì, i microrganismi scompongono i rifiuti in metano, che diventa una fonte di energia per l’edificio, e alimenta una stufa a gas, una caldaia ad acqua calda e una cella a combustibile ad ossido solido.

«Se pensiamo fuori dagli schemi, le feci hanno un valore prezioso per produrre energia e letame. Ho messo questo valore nella circolazione ecologica», ha detto Cho.

Una persona in media defeca circa 500 g al giorno, che, secondo l’ingegnere ambientale, possono essere convertiti in 50 litri di gas metano.

Questo gas può generare 0,5 kWh di elettricità o essere utilizzato per guidare un’auto per circa 1,2 km (0,75 miglia).

Cho ha ideato una valuta virtuale chiamata Ggool, che in coreano significa miele.

Ogni persona che utilizza la toilette ecologica guadagna 10 Ggool al giorno.

Gli studenti possono utilizzare la valuta per acquistare beni nel campus, dal caffè appena fatto ai noodles istantanei, frutta e libri.

Gli studenti possono ritirare i prodotti che desiderano in un negozio e scansionare un codice QR per pagare con Ggool.